Bomba Grande Guerra recuperata su Marmolada e neutralizzata

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Gli artificieri del 2/o reggimento genio guastatori alpini di Trento hanno neutralizzato sulla Marmolada un proiettile d'artiglieria da 210 mm, risalente alla prima guerra mondiale, trovato a Ferragosto a seguito dello scioglimento del ghiacciaio. La massiccia presenza di turisti in questo periodo ha indotto le autorità all'immediata attivazione delle procedure di bonifica, per ripristinare ed assicurare l'incolumità pubblica nei pressi del Rifugio Capanna, nel comprensorio della Marmolada che fa parte del comune di Canazei. Il delicato intervento - coordinato dal Commissariato del governo di Trento, con il controllo del Comando Forze operative nord di Padova e con l'ausilio degli elicotteri dell'Aviazione dell'Esercito appartenenti al 4/o reggimento "Altair" di Bolzano, si è concluso con successo ieri con il trasporto della bomba a valle per la successiva neutralizzazione.