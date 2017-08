Terrorismo:Firenze, installate fioriere anti attentati

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Installate, a Firenze, le prime grandi fioriere anti attentati terroristici in centro a Firenze. Due fioriere in cotto sono state poste stamani in via Martelli, a pochi passi da piazza del Duomo: l'area, pedonale, era finora 'presidiata' a livello strutturale solo da pilomat a scomparsa per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati. Presto, è stato spiegato, nell'area verranno installate altre fioriere, ed altre ancora 'punteggeranno' punti chiave del centro storico sotto il profilo del rischio di attentati, come la centralissima via Calzaiuoli, che porta da piazza Duomo a piazza della Signoria. (ANSA).