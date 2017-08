Brexit: Londra, 'saremo sotto controllo Corte Ue per anni'

(ANSA) - LONDRA, 23 AGO - Per la prima volta il governo britannico riconosce che la Gran Bretagna rischierà di rimanere sotto il controllo diretto della Corte di Giustizia Ue per diversi anni, per temi come l'immigrazione: Lo scrive il Guardian online secondo cui l'ipotesi viene ventilata nell'ultimo 'position paper' del governo di Theresa May. Replica Bruxelles: "Come riconciliare le posizioni rispettive" sul ruolo della Corte di giustizia Ue dopo la Brexit "è qualcosa che deve essere fatto dai negoziatori dai due lati", europeo e britannico, "ed è precisamente un tema per loro", dice un portavoce della Commissione Ue, ricordando che "la posizione" di Bruxelles in materia "è chiara, trasparente e immutata" e "pubblicata da tempo". Ora, ha aggiunto il portavoce, "guardiamo al prossimo round di negoziati" della settimana a venire.