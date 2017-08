Minacce governatore Sardegna: Pigliaru, non ci fanno paura

(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - "Le minacce non ci fanno paura, non incidono sul lavoro svolto né tanto meno sull'attività politica e amministrativa portata avanti dalla Giunta e dalla Presidenza". Rompe il silenzio il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru, dopo la lettera con cartucce indirizzata a lui e altri tre politici. "Ma vero è - spiega - che in Sardegna chi gestisce la cosa pubblica, a tutti i livelli, è fatto troppo spesso oggetto di intimidazioni, e sono i rappresentanti delle istituzioni nei territori a pagare il prezzo più alto. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia. È una chiamata alla responsabilità: lo dobbiamo soprattutto agli amministratori locali che con sempre maggior frequenza, oltre le minacce, subiscono veri e propri attentati". L'invito di Pigliaru è "a vigilare tutti perché il confronto non diventi mai disinformazione né polemica sterile, a servizio dei fanatici, ma resti sempre sul terreno del dibattito democratico".