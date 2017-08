Sicilia: Laforgia, patto Renzi-Alfano? Mdp alla larga

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Credo nell'autodeterminazione dei popoli e quindi la vicenda siciliana la scioglieranno, innanzitutto, i siciliani, insieme al coordinatore nazionale di Articolo UNO. Dico la mia. Penso non solo che da un patto tra Renzi e Alfano, in quella regione, tanto più se prefigura un'alleanza alle prossime politiche, noi dovremmo starcene alla larga. Ma anche che quel patto rappresenti una delle ragioni per le quali stiamo costruendo un soggetto, di sinistra, alternativo alle destre e al PD. Se terremo la barra dritta su questo, il nostro messaggio sarà più chiaro. E noi più credibili". Così su facebook il presidente dei deputati di Articolo 1 - Mdp, Francesco Laforgia.