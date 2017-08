Vitalizi: M5s, Pd getta la maschera e insabbia taglio

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il Pd getta la maschera: nessuna rinuncia al privilegio. La legge che taglia le pensioni privilegiate, come noi avevamo denunciato, sarà insabbiata al Senato, per stessa ammissione degli esponenti dem. Richetti e tutti i parlamentari democratici dovrebbero vergognarsi, perché continuano a prendere in giro i cittadini italiani". È quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo M5S di Camera e Senato, Simone Valente ed Enrico Cappelletti, che aggiungono: "Il loro bluff, come quello delle altre forze politiche, ormai è chiaro a tutti. Il Pd vuole affossare una proposta di legge del Pd che, solo grazie alle battaglie e all'insistenza del MoVimento 5 Stelle, è arrivata all'attenzione della Camera. Ricordiamo, infatti che, pur di accelerare l'iter parlamentare del taglio delle pensioni privilegiate, noi abbiamo rinunciato alla quota riservata all'opposizione, per smascherare la melina dem e far approvare la legge". "Ma è evidente che il Pd non vuole rinunciare al privilegio", concludono