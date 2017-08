Ius soli: Calderoli, sia in programmi elettorali poi vediamo

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il partito di chi vuole regalare la cittadinanza a tutti per poi sperare di conquistarne il voto è uscito allo scoperto proprio in zona Cesarini, quando la legislatura volge al termine con i vari Renzi, Mattarella e Gentiloni, supportati dal Santo Padre con la sua entrata a gamba tesa di qualche giorno fa. Tutti a invocare lo ius soli come panacea per una sicura integrazione quando le 'banlieu' di Parigi o quartieri come Molenbeek dimostrano che questo esperimento è fallito". Lo dice Roberto Calderoli sottolineando che "la cittadinanza è un diritto che va conquistato, con sudore e impegno", "con il rispetto delle regole e del modo di vivere del Paese ospitante". Comunque, conclude il leghista, "dato che siamo a fine legislatura, sentiamo i cittadini: il Pd e la sinistra presentino la proposta nei loro programmi elettorali e chiedano ai cittadini con il loro voto di esprimersi. Così saranno i cittadini a dire chiaro e tondo che lo Ius soli non si farà e chiuderemo questa discussione una volta per tutte".