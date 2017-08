Terremoto: Dossier Fi, molto indietro su consegna casette

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Per quanto riguarda le famose 'casette di legno' pubbliche, numeri alla mano ci risulta che delle 3.620 ordinate per far fronte all'emergenza abitativa di 51 comuni del cratere, ne siano state consegnate solo 326 e solo 218 risultato abitate. Tutte nei comuni di Amatrice, Norcia ed Accumuli. Un passaggio chiave che sottolinea ancora la farraginosità dei provvedimenti varati dal governo che hanno generato difficoltà addirittura per individuare il definitivo posizionamento di queste casette in legno, per le quali sarebbero necessari in ogni Comune, ben 11 provvedimenti da parte delle diverse amministrazioni (Comunali, Regionali e Centrali)". È quanto si legge in un dossier sul terremoto in Centro Italia pubblicato dal gruppo Forza Italia della Camera dei deputati.