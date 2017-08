Migranti sgomberati a Roma: trovati alloggi a minori-anziani

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Le famiglie di migranti con minori, disabili e anziani non autosufficienti presenti nel palazzo di via Curtatone a Roma, sgomberato dalla polizia quattro giorni fa, saranno ospitate per sei mesi in alloggi messi a disposizione della società di gestione dell'immobile. E' la soluzione trovata nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto stamani dal prefetto di Roma Paola Basilone, secondo un comunicato della prefettura. La Idea Fimit S.G.R. fornirà subito le unità abitative senza oneri per l'amministrazione comunale. Le modalità operative saranno definite in un tavolo tecnico già convocato presso l'assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative del Campidoglio. Il palazzo di via Curtatone, vicino alla stazione Termini, era occupato dall'ottobre 2013 e vi si trovavano oltre 440 persone, in gran parte etiopi ed eritrei. Dopo lo sgombero del 19 agosto scorso all'interno erano rimasti i soggetti più deboli. Il resto dei migranti erano finiti in strada.