Vitalizi: Zanda, calendarizzati a ripresa, non insabbiare

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Certamente, saranno calendarizzati alla ripresa, non c'è alcuna intenzione di insabbiare il testo ma di esaminarlo a fondo a partire dai profili di costituzionalità". Così il presidente del gruppo Pd al Senato Luigi Zanda mette in chiaro la linea dei dem rispetto al ddl sui vitalizi, approvato alla Camera e ora all'esame del Senato dopo i malumori espressi da alcuni esponenti Pd come l'ex tesoriere Ds Ugo Sposetti.