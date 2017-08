Commercio abusivo frutta in spiaggia, sequestro 500 kg cocco

(ANSA) - RAVENNA, 23 AGO - Oltre 500 chili di cocco, spiedini di frutta e altra frutta pronti per la vendita in spiaggia, oltre ad attrezzature usate per la lavorazione, sono stati sequestrati dalla Polizia municipale di Ravenna e Cervia in un'operazione contro l'abusivismo commerciale che ha impiegato oltre venti agenti. Da tempo erano state avviate indagini contro il commercio abusivo di frutta sull'arenile demaniale: a Lido Adriano e Cervia sono state eseguite perquisizioni domiciliari, disposte dalla Procura ravennate. Quando gli agenti sono entrati nelle abitazioni hanno trovato persone intente a lavorare e preparare cocco e spiedini di frutta, in laboratori improvvisati, per la successiva vendita. E' stato chiesto anche l'intervento dell'Ausl per campionare frutta e liquidi, per le successive analisi. Secondo gli investigatori le 'centrali' rifornivano l'intero litorale della provincia, avvalendosi di una consistente rete di venditori. (ANSA).