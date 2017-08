Caso sospetto chikungunya-dengue importato a Reggio

Un caso sospetto di Chikungunya/Dengue è stato segnalato in una persona residente a Reggio Emilia, recentemente rientrata da un viaggio all’estero in zone tropicali, area in cui il virus è endemico.

La persona - spiegano Ausl e Comune - è in buone condizioni di salute e sono in corso gli accertamenti per la conferma del caso. La febbre di Chikungunya e la Dengue sono malattie virali trasmesse attraverso la puntura di zanzara e caratterizzate da febbre alta, forti dolori muscolari, rash cutaneo.

In collaborazione con il Comune è stato chiesto, dopo un intervento su larga scala effettuato nei mesi scorsi, un ulteriore e specifico intervento di disinfestazione nei confronti della zanzara tigre, possibile vettore della malattia, nel raggio di 100 metri intorno all’abitazione. La zanzara tigre è l’unico vettore di queste patologie: le febbri Chikungunya e Dengue non si trasmettono direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.