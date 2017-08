Terremoto: da Consoli a Morandi, note gratis per Amatrice

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Sotto la direzione artistica di Luca Barbarossa, gli strumenti, le voci e la musica di Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino, Tosca e dello stesso Luca Barbarossa, con il supporto della Social Band (Stefano Cenci alle tastiere, Claudio Trippa e Mario Amici alle chitarre, Emanuele Ciampichetti al basso, Meki Marturano alla batteria): è Amatrice nel cuore, il concerto-evento gratuito che si terrà il 27 agosto dalle 15.00 vicino alla cittadina reatina (località Cardito, al km 28.500 della Strada Regionale 577 del lago di Campotosto). Il concerto vuole essere un contributo alla ricostruzione "non solo di ciò che è crollato fisicamente ma del tessuto emotivo, il più difficile da ricostruire", dice Barbarossa. Date le tante richieste di partecipazione, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico sono stati presi alcuni provvedimenti, in considerazione della complessità della situazione viaria della zona e delle ultime norme varate dopo i fatti di Torino dello scorso giugno.Si è dovuto controllare l'accesso dei mezzi di trasporto all'area del concerto: si potrà ottenere gratis un pass auto al link http://www.ciaotickets.com/evento/amatrice-nel-cuore; nella risposta verrà inviato un file pdf con un codice a barre da esibire ai varchi d'ingresso; ogni codice può essere usato una sola volta, dopo l'utilizzo verrà annullato. Il varco all'area sarà sulla strada regionale 577 Campotosto, dal lato Amatrice. Ci saranno inoltre un ingresso per i mezzi dei diversamente abili e un'area dedicata in zona concerto. "Cercate di venire su con macchine e navette piene - dice Barbarossa - ospitate e fatevi ospitare, attrezzatevi per camminare, siamo a 1300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto e non si potrà parcheggiare a ridosso dell'area prescelta. Zainetti, acqua, panini, scarpe comode. L'acqua verrà distribuita anche dagli organizzatori. Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire la sicurezza, insieme a Siae, prefettura, amministrazione comunale di Amatrice, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia municipale, polizia stradale, volontari".