Autoriciclaggio, sequestro beni per 1,6mln a imprenditori

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Eseguito dalla guardia di finanza un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un valore di 1.690.000 euro disposto dal gip di Firenze Fabio Frangini nei confronti degli imprenditori Luigi D'Agostino, 50 anni, e Ilaria Niccolai, 44 anni, accusati in concorso dei reati di appropriazione indebita e di autoriciclaggio. I sigilli sono scattati per villa Banti, in viale Segni a Firenze, che nel 2016 era stata acquistata all'asta da una società di Ilaria Niccolai. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, coordinate dalla pm Christine Von Borries, D'Agostino e Niccolai, sua convivente, avrebbero acquistato l'immobile distraendo denaro dalla società Nikila Invest srl, di cui D'Agostino è amministratore unico e Niccolai socia al 70%.