Terremoto: prime 10 casette consegnate nel Maceratese

(ANSA) - FIASTRA (MACERATA), 23 AGO - ''Prego accomodatevi, Accendiamo la luce... ah, la luce non c'è? Apriamo le finestre''. Pino Barchetta e la moglie Tiziana Giuseppucci sono i primi assegnatari di una casetta post sisma nella provincia di Macerata, a Fiastra. Abiteranno in una delle 10 Sae consegnate oggi, alla vigilia del primo anniversario del terremoto. Una piccola cerimonia con il sindaco Claudio Castelletti, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e quello della Provincia Antonio Pettinari. ''Abbiamo vissuto otto mesi a Perugia - racconta la signora Tiziana, impiegata dell'Università di Camerino -, da dove ho continuato a lavorare con il telelavoro. Finalmente ora abbiamo la casetta qui''. ''Non sono casette, sono case vere e proprie, vivibili - sottolinea il sindaco - e spero che tra tre o quattro anni tutti possano tornare anche nelle frazioni''.