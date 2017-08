Terremoto: frati Assisi pregano per le vittime di un anno fa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 AGO - Ad un anno dal terremoto che colpì il centro Italia i frati di Assisi ricorderanno domani, nella preghiera del mattino e durante le celebrazioni eucaristiche, le vittime e le famiglie colpite dal sisma. "È necessario superare i limiti del sistema Paese in generale e dei territori martoriati dal sisma - afferma in una nota il custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti - attivando un processo critico tramite la valorizzazione sinergica di esperti in sicurezza, occupazione ed economia. Proprio per questo - continua padre Gambetti - il 15 settembre ad Assisi, nell'ambito dell'evento internazionale 'Il Cortile di Francesco', si terrà una giornata dedicata alla prevenzione dove parteciperanno tra gli altri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e il governatore Banca d'Italia, Ignazio Visco".