(ANSA) - MACERATA, 23 AGO - "Oggi è il giorno della consegna delle casette nel Maceratese, una zona fortemente colpita, come estensione dei danni, dal sisma e quindi qui le casette hanno una funzione estremamente importante. Vogliamo che questo sia un concreto segno di speranza per ricominciare e la dimostrazione concreta che la macchina organizzativa è in moto e sta lavorando senza sosta''. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nel corso della consegna delle chiavi delle casette nelle aree predisposte a Polverina (10 Sae) area di Fiastra, Montecavallo (11) e una prima area di Pievetorina (22).