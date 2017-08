(ANSA) - MOSCA, 23 AGO - "Tutto questo è una follia, forse ci scriverò su un libro". Così il regista Kirill Serebrennikov ha commentato il suo arresto, secondo quando riferiscono alcuni media russi. "Presentimenti? Non ne ho più", ha confidato a chi gli ha parlato mentre si trova in una cella infestata, a quanto pare, dagli scarafaggi. "Non mi picchiano, almeno questo. Mi accusano di una cosa incredibile, quando ho letto l'atto d'incriminazione non sapevo cosa fare, se piangere, ridere, indignarmi ad alta voce...".