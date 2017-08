(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Lunga e cordiale" telefonata nel pomeriggio, a quanto si apprende da fonti di governo italiano, fra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro del colloquio, in vista del summit di Parigi del prossimo 28 agosto, in particolare la lotta al terrorismo, i temi migratori e la situazione in Libia sui quali Gentiloni e Merkel si sono trovati in piena sintonia.