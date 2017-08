La segnalazione della presenza di tre cadaveri sul ghiacciaio del Miage, nel massiccio del Monte Bianco, è giunta alla centrale unica di soccorso della Valle d’Aosta da parte di un alpinista. Non si conosce l’esatta localizzazione. Il soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves sta operando sul posto per definire l’esatta posizione e per organizzare il recupero. Non si esclude che possa trattarsi di un incidente avvenuto in tempi non recenti.