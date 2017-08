Terremoto: appello del vescovo di Norcia alle istituzioni

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "La ricorrenza del 24 agosto, un anno dopo la prima scossa sismica che portò morte e distruzione, deve essere anche l'occasione per rivolgere un appello alle nostre istituzioni: fare le cose presto e bene, nel rispetto della legge e della trasparenza, ma superando tutti i passaggi superflui della burocrazia". A dirlo, all'ANSA, è monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi Spoleto-Norcia. "Quello trascorso è stato un anno imprevisto e imprevedibile, dove abbiamo conosciuto, oltre al dolore e alla disperazione, anche cosa vuol dire scontrarsi con la burocrazia, contro la quale spesso si infrangono aspettative e sogni della povera gente che in questi mesi ha perso tutto ed è per questo che è necessario fare presto, occorre dare alle persone le risposte che si attendono", aggiunge il vescovo. Tornando al 24 agosto di un anno fa monsignor Boccardo ricorda la distruzione di San Pellegrino di Norcia e "la grande dignità, forza e attaccamento alla propria terra della gente di quel posto". Nel ripercorrere i mesi segnati dal terremoto, Boccardo evidenzia due aspetti: "Da una parte - dice - abbiamo vissuto le problematiche causate dal sisma sia alle mura dei nostri paesi che alle vite di chi li abitava, dall'altra, però, abbiamo toccato con mano cosa significa veramente la parola solidarietà, che è stata immensa". Il vescovo riserva un saluto al commissario straordinario alla ricostruzione, Vasco Errani: "Ho appreso la notizia della sua rinuncia, a lui va il nostro grazie e il nostro riconoscimento per come ha interpretato e svolto il ruolo per cui era stato designato". (ANSA).