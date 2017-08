Anpi, no a cantante Povia, è legato a formazione neofascista

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - No al concerto di Povia, il cantante milanese che vinse Sanremo nel 2006, che dovrebbe tenersi a Trezzano sul Naviglio (Milano) il 23 settembre perché si tratta di un "personaggio legato alla formazione neofascista e antisemita Lealtà e Azione". La dura presa di posizione viene dal presidente provinciale milanese dell'Anpi, Roberto Cenati. "Come Associazione che si richiama ai valori della Resistenza - spiega l'Anpi - siamo molto contrariati per la presenza di questo personaggio, legato alla formazione neofascista e antisemita Lealtà e Azione, per la quale il 10 giugno scorso Povia si è esibito nel comune di Cologno Monzese". Giuseppe Povia, chiarisce Cenati, "non è ospite gradito a Trezzano sul Naviglio". L'Anpi milanese, dunque, invita "l'Amministrazione Comunale di Trezzano a dissociarsi in qualsiasi modo dall'evento".