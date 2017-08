Malia Obama sbarca ad Harvard, e il campus impazzisce

(ANSA) - NEW YORK, 23 AGO - Malia Obama sbarca ad Harvard. La figlia dell'ex presidente americano ha traslocato nel campus della prestigiosa università del Massachusetts, dove iniziera' il primo anno di college la prossima settimana. E come la maggior parte degli altri studenti e' arrivata accompagnata dai genitori. Papa' Barack e mamma Michelle l'hanno aiutata a sistemarsi nel suo nuovo alloggio, facendo impazzire con la loro presenza l'intero Ateneo. Il Boston Globe racconta che appena arrivata (dopo un anno sabbatico) Malia ha cercato in tutti i modi di comportarsi come tutti gli altri ragazzi, anche se non si e' potuta esimere dallo stringere la mano ai giornalisti presenti. Ma ha rifiutato di rilasciare commenti. Non e' chiaro quale facolta' frequentera' la 19/enne, che in passato ha lavorato sul set della serie tv 'Girls' e come assistente alla produzione di un'altra serie, 'Extant'. Obama si era detto orgoglioso della figlia, ammettendo pero' che le sarebbe "mancata terribilmente" dopo il trasferimento all'università.