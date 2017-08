Emiliano,Puglia gestisce dignità lavoro al posto del governo

(ANSA) - NARDO' (LECCE), 23 AGO - "La Regione Puglia non ha tra le sue competenze quella di gestire la dignità del lavoro, dovrebbe essere un compito del governo nazionale e dell'Unione Europea. Purtroppo, in assenza di ciò, siamo costretti ad intervenire con i soldi dei pugliesi per garantire la dignità delle persone". Lo ha detto questa sera a Nardò il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del piazzale antistante il villaggio d'accoglienza per lavoratori migranti impiegati nella raccolta nei campi. Il piazzale, realizzato dalla amministrazione comunale di Nardò presso Masseria Boncuri, è stato intitolato alla memoria di Stefano Fumarulo, dirigente della Regione Puglia alle politiche per le migrazioni e per l'antimafia sociale deceduto lo scorso 12 aprile. "Sono le stesse case - ha proseguito Emiliano riferendosi al villaggio d'accoglienza - che il governo ha destinato ai terremotati dell'Umbria e delle Marche, strutture all'altezza delle aspettative di ospitalità".