Barcellona: Marta ricoverata in ospedale a Bassano

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 24 AGO - Marta Scomazzon, la ragazza rimasta ferita nell'attentato di Barcellona in cui è rimasto ucciso il suo fidanzato, Luca Russo, non è stata portata a casa, dopo essere rientrata in Italia ieri sera, ma è stata accolta nell'ospedale di Bassano, per essere assistita date le sue condizioni di salute. Lo ha confermato il direttore medico del nosocomio, Antonio Di Caprio. I medici, ortopedici e chirurghi, faranno domani una valutazione della situazione generale - finora si sapeva che aveva una frattura ad una caviglia e ad un gomito - prima di decidere le sue dimissioni. "Le condizioni sono buone, stazionarie - ha detto Di Caprio - ma ha riportato un politrauma, e come tutti i politraumatizzati necessita di un periodo di osservazione e di riposo". Il medico ha detto che la giovane ha espresso la volontà di poter salutare già domani la salma del fidanzato Luca, che si trova nell'obitorio dell'ospedale bassanese.