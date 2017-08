Sono almeno 12 le vittime del tifone Hato, il più potente ad avere colpito la regione meridionale della Cina intorno ad Hong Kong in oltre mezzo secolo. A Macao sono morte otto persone nel distretto del gioco d’azzardo, tra cui due uomini trovati nella notte in un parcheggio sotterraneo. L’agenzia Xinhua riporta che altre 4 persone sono morte nella provincia di Guangdong, e un’altra ancora è dispersa.

Altre 153 persone sono rimaste ferite a causa delle violente inondazioni, dei blackout e per la rottura di porte e finestre battute da forti venti e violente piogge.