Migranti sgomberati a Roma: tensioni con la polizia

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Momenti di tensione all' alba in piazza Indipendenza, nel centro di Roma: la Questura ha reso noto che durante lo sgombero di circa cento immigrati, che dopo essere stati allontanati dal vicino palazzo di via Curtatone si erano accampati da sabato nei giardini della piazza, contro gli agenti sono stati lanciati sassi e bottiglie e usate bombolette di gas al peperoncino. Utilizzato l'idrante. Al momento ci sono due fermati. "L'intervento - spiega la Questura - si è reso urgente e necessario dopo il rifiuto di ieri di accettare una sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma, ma soprattutto per le informazioni di alto rischio pervenute, inerenti il possesso da parte degli occupanti di bombole di gas e bottiglie incendiarie. L' uso dell'idrante ha evitato che venissero accesi fuochi e liquidi infiammabili". I migranti si sono poi sparsi nelle strade limitrofe alla stazione Termini. Piazza Indipendenza è presidiata dalle forze dell'ordine.