Terremoto: bandiere a mezz'asta ad Arquata, lutto cittadino

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 AGO - Bandiere a mezz'asta listate a lutto nella sede provvisoria del comune di Arquata del Tronto, dove il sindaco Aleandro Petrucci ha proclamato il lutto cittadino in occasione del primo anniversario del terremoto del 24 agosto del 2016. Petrucci ha ribadito la volontà della cittadinanza che quella di oggi "sia una giornata dedicata al silenzio, nel ricordo delle nostre vittime, in segno di rispetto per i loro familiari e per tutta la comunità di Arquata". In segno di cordoglio il Comune ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali e dei locali pubblici all'interno del territorio comunale dalle 17 alle 18:30 di oggi, in concomitanza con la messa che il vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D'Ercole celebrerà nella nuova cittadella di Pescara del Tronto, presenti la presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell'Interno Marco Minniti. (ANSA).