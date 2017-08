Terremoto: ricostruzione sia veloce ma soprattutto sicura

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 24 AGO - "La ricostruzione non deve essere solo veloce ma soprattutto di qualità e sicura": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, nel corso della cerimonia per ricordare il terremoto di un anno fa che si è svolta presso il centro funzionale della Protezione civile, a Foligno. "Il modello Umbria che si è formato nel corso degli anni e ha fatto tesoro delle esperienze passate come quelle del 1979 e del 1997 - ha aggiunto - è un modello che prima di tutto pensa alla protezione delle persone e può servire a tutto il Paese". Secondo Marini "il 24 agosto è la scossa di Amatrice e di tutta l'Italia Centrale". "Dobbiamo partire dal ricordo delle vittime e dal dolore dei loro familiari - ha proseguito - che deve essere un monito di quello che dobbiamo fare pensando alla ricostruzione e all'attività ordinaria delle amministrazioni". Riguardo alla ricostruzione Marini ha sottolineato come "in alcuni casi sarà necessario uno studio approfondito dei territori". La presidente della Regione, nell'evidenziare l'impegno del Governo, delle forze dell'ordine, della Soprintendenza ai beni culturali e altre componenti dello Stato, ha rivolto "un grazie particolare" alla Protezione civile, ai 2.500 volontari umbri che si sono alternati sull'emergenza e ai vigili del fuoco "per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo". Sul fronte casette ancora da consegnare agli sfollati del sisma, Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile dell'Umbria, ha ricordato che "il programma sarà chiuso nei prossimi tre mesi". (ANSA).