Migrante si butta da tetto: ospedale, condizione critiche

(ANSA) - VENEZIA, 24 AGO - E' in condizioni critiche ma stabili, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Mestre, l'algerino 41enne che a Jesolo (Venezia), si è lanciato dal tetto di casa facendo un volo di 10 metri dopo ore di trattative con le forze dell'ordine. L'uomo, ubriaco, aveva litigato e picchiato selvaggiamente la moglie e la cognata pare per questioni di denaro. L'uomo, che è intubato, ha subìto diverse fratture e danni, per schiacciamento, ai polmoni. Secondo fonti del nosocomio, le prossime 24 ore saranno determinanti per le sorti dell'uomo che, qual'ora rispondesse positivamente alle prime cure portategli, potrebbe essere sottoposto ad una serie di interventi chirurgici per ridurre i gravi danni subiti dall'impatto con il suolo. Al gesto hanno assistito, oltre alle forze dell'ordine, ai sanitari e ai vigili del fuoco, decine di turisti e curiosi.(ANSA).