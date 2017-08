(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Christopher Cantwell, un suprematista bianco coinvolto nelle violenze di Charlottesville (Virginia) è stato arrestato dalla polizia dopo essersi costituito. Lo riporta la Bbc online, secondo cui l'uomo rischia di essere accusato per l'utilizzo illegale di gas lacrimogeno e lesioni corporali. Cantwell, già apparso in un documentario di Vice News sulle proteste dell'11 agosto scorso, ha ammesso di avere usato spray al pepe contro un dimostrante anti-destra ma ha sostenuto di averlo fatto per legittima difesa.