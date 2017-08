Incidenti montagna:trailer precipita e muore su Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 24 AGO - Un ventottenne è morto oggi sul versante francese del Monte Bianco. L'uomo - in tenuta da trailer e senza attrezzatura alpinistica, secondo il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex - è precipitato nella zona della cresta delle Bosses. La stessa dove, lo scorso 17 agosto, è stato trovato in fondo a un crepaccio il corpo di un quarantaseienne di Lione. Risultava scomparso da Ferragosto e aveva affrontato l'ascesa alla vetta in tenuta leggera. La gendarmeria di Chamonix non ha ancora concluso le operazioni di identificazione. Martedì era morto un alpinista italiano, precipitato dal couloir del Gouter. Il 17 agosto Peillex aveva disposto l'obbligo di un'attrezzatura alpinistica per raggiungere la vetta attraverso la via normale che passa dal rifugio Gouter. Il "silenzio" dello Stato e dei parlamentari "corrisponde a una vera complicità, con cui si preferisce difendere un pseudo principio di libertà a quello della vita", scrive oggi il sindaco al prefetto dell'Alta Savoia.(ANSA).