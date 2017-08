Migranti sgomberati: bombole contro agenti, indaga Procura

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati per i quali la Procura di Roma ipotizza nel fascicolo di indagine che verrà aperto in relazione al lancio di alcune bombole di gas, sassi e altri oggetti contro le forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione di sgombero di alcuni migranti accampati in piazza Indipendenza avvenuta stamani. A piazzale Clodio sono in attesa di una prima informativa da parte della Digos dopodiché si aprirà formalmente il fascicolo di indagine. Gli uffici investigativi della polizia hanno già isolato le immagini delle aggressioni alle forze dell'ordine, effettuate anche attraverso bombole del gas, lanciate o accese. E' quanto fa sapere la questura di Roma. Al momento è al vaglio la posizione di quattro cittadini stranieri.