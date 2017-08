Migranti sgomberati,'sveglia con idranti',vogliamo solo casa

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Siamo stati svegliati con l'acqua degli idranti. Hanno preso alcune di noi per i capelli colpendole anche con i manganelli. E' assurdo: siamo rifugiati politici, abbiamo i documenti in regola". A parare è una delle donne sgomberate stamani all'alba da piazza Indipendenza. "Ci hanno preso per i capelli - racconta un'altra - quella donna con il braccio fasciato è stata colpita con un manganello e ora sta andando in ospedale. Anche io ho i segni sul fianco. Non è giusto. Abbiamo dormito per strada per 5 notti. Vogliamo solo una casa". "Questo è uno stato accogliente? No è un paese fascista, disumano", urla una donna con la voce spezzata dal pianto. "Vogliamo solo una casa - spiegano alcune donne - per il momento le proposte le abbiamo viste solo sui giornali a noi nessuno ha detto nulla. Questo non è un paese democratico"