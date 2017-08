(ANSA) - TREVISO, 24 AGO - Un uomo è morto dopo essere caduto in una cisterna vuota in un'azienda vinicola di Mareno di Piave (Treviso). L'uomo, un operaio, stava facendo alcuni lavori quando, per cause al vaglio degli esperti, è caduto morendo all'istante. Il corpo è stato recuperato recuperato dai vigili del fuoco mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri.