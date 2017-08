Milano si protegge con barriere attorno a stadio San Siro

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Sì alle barriere di cemento attorno allo stadio di San Siro, e no, invece, in via Montenapoleone, una delle più famose strade dello shopping di lusso al mondo. E' quanto è stato deciso dopo alcune valutazioni tecniche e dopo il 'Comitato sicurezza' che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano a seguito dell'attentato di Barcellona e a cui hanno partecipato rappresentanti del Comune di Milano, della Prefettura, della Questura e di altre forze dell'ordine. In molte zone della città i jersey sono già stati collocati nei giorni scorsi, da piazza Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele fino alla Darsena e ai Navigli e alla zona di corso Como. Nel pomeriggio le barriere compariranno anche alle Colonne di San Lorenzo, mentre sabato saranno posizionate attorno allo stadio. Fuori dal Meazza verranno utilizzati 13 jersey da tre metri e tre da sei metri. Per quanto riguarda via Montenapoleone, si è deciso di non usare le barriere anche perché la strada è già stretta e forse potrebbero essere individuate altre soluzioni.