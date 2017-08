Terremoto: vescovo, Amatrice rinascerà

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Amatrice rinascerà" ma "è bene che conservi perfino le ferite, perché da quelle le future generazioni apprenderanno che la città, più che dalle sue mura e dalle sue vie, è fatta dall'ingegno e dalla passione di chi la edifica". Lo ha sottolineato il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili nell'omelia della messa a un anno dalla prima scossa di terremoto che ha colpito l'Italia centrale. "Lasciamoci ispirare dal cielo che ci circonda - ha proseguito mons. Pompili - e invita ad allargare l'orizzonte, ad alzare lo sguardo rispetto alle nostre preoccupazioni immediate e ai nostri pregiudizi istintivi. Allora ci sorprenderemo a vivere, tra qualche anno, in un contesto che credevamo di conoscere, ma non aveva ancora svelato tutta la sua bellezza. Non basta nascere, bisogna imparare a rinascere. Questa è la fede. Ma anche la ricostruzione che verrà, se verrà".