Barcellona: Legnano in lutto per funerali Bruno Gulotta

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 24 AGO - Lutto cittadino a Legnano per il funerale di Bruno Gulotta, ucciso nell'attentato terroristico di Barcellona. Sulle vetrine dei negozi sono apparsi i cartelli che spiegano la chiusura è stata decisa in segno di lutto per la scomparsa del concittadino. La camera ardente, allestita nella Sala degli Stemmi del Comune, è stata chiusa prima delle 10. La bara, avvolta nella bandiera tricolore, è stata trasportata nella basilica di San Magno per la cerimonia officiata dal vescovo ausiliare di Milano Franco Agnesi. A pronunciare l'omelia, monsignor Angelo Cairati, parroco di San Magno. Ai lati della bara sono posizionate le corone inviate dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre sulla bara è stata sistemata una fotografia in bianco e nero di Bruno che sorride. Davanti una composizione di fiori bianchi e una singola rosa rossa. Sulla facciata della chiesa è stata sistemata la scritta 'Bruno Gulotta 35 anni'.