Sicilia: Alfano, a destra più veti che voti

(ANSA) - RIMINI, 24 AGO - "Sul piano delle coalizioni, in Sicilia sembra sempre più emergere a destra una prevalenza più dei veti che dei voti di Salvini e Meloni; e questo è oggettivamente un problema per i moderati. Se anche in Sicilia che è una classica terra di moderati comandano gli estremisti, diventa tutto più complicato". Lo dice il leader di Ap Angelino Alfano al Meeting di Cl parlando delle elezioni regionali in Sicilia.