Sicilia: Ricci (Pd), non si dia spazio ai populismi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Il Pd é impegnato per una coalizione larga e col civismo, sul modello Palermo. Stupisce che vi sia chi non riconosce la necessità di uno sforzo comune contro i populismi e una destra a evidente guida estremista. L'esempio di Palermo é li a dimostrare che quando si mettono da parte veti e controveti, e si lavora invece per un progetto largo e condiviso, si vince. La Sicilia di tutto ha bisogno fuorché di essere consegnata ai populisti a causa di divisioni incomprensibili. Facciamo appello a tutti perché questo non accada". Lo scrive in una nota Matteo Ricci responsabile enti locali del Pd.