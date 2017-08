Furti e rapina in ospedale, infermiere denunciato

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 24 AGO - Rubava ai pazienti e, in un caso, ha somministrato uno psicofarmaco per addormentare la vittima: con queste accuse un infermiere professionale 45enne, in servizio all'ospedale 'Monsignor Galliano' di Acqui Terme, è stato denunciato per tentata rapina, furti aggravati e detenzione di sostanze dopanti che sono stati trovati nella sua abitazione. Inoltre per 12 mesi è stata sospesa la sua attività in strutture pubbliche e private. Alcuni mesi fa i carabinieri erano stati avvisati dal personale della struttura di diversi furti ai danni di pazienti, spesso anziani, durante brevi ricoveri o degenze al pronto soccorso, quasi sempre di notte. Testimonianze, ricostruzioni e le immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno portato a individuare l'autore. In un caso una pazienta è stata stordita con benzodiazepine. Da quanto s'apprende, l'uomo ha confessato la tentata rapina ai danni dell'anziana e altri 4 furti avvenuti tra il dicembre 2016 e il maggio 2017.(ANSA).