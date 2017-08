Frana al confine Svizzera, si cercano 8 escursionisti

(ANSA) - VILLA DI CHIAVENNA (SONDRIO), 24 AGO - Non si hanno più notizie di un gruppo di 8 escursionisti dopo la frana caduta ieri dal Pizzo Cengalo (3367 metri d'altezza), in territorio svizzero al confine con la provincia di Sondrio. Il Soccorso Alpino elvetico continua nelle loro ricerche. Si tratterebbe di un gruppo di alpinisti svizzeri, tedeschi e austriaci. Le ricerche sono proseguite anche con l'aiuto di elicotteri dell'Esercito, ma dei dispersi nessuna traccia. In un vertice a Bondo (Svizzera) col sindaco Anna Giacometti di Val Bregaglia (nome del Comune che raggruppa le diverse località del versante svizzero della Val Bregaglia) si è fatto il punto anche sull'emergenza idrica e del black-out energetico, dovuti al gigantesco smottamento. E' stato calcolato che dalla montagna si sono staccati 4 milioni di metri cubi di materiale. Confermata l'ordinanza di sgombero di circa 100 residenti nel borgo a poca distanza dal confine italiano di Villa di Chiavenna (Sondrio), dove pure rimane alta l'allerta delle autorità locali.