Usa: esce il jackpot in Massachusetts, vinti 760 mln dollari

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - La fortuna bacia il Massachusetts per la seconda vincita piu' alta della storia del Powerball, la piu' famosa lotteria in America. Il biglietto vincitore del jackpot da quasi 760 milioni di dollari e' stato venduto a Chicopee, una cittadina a circa un'ora e mezza di distanza da Boston. Inizialmente era stato detto che il biglietto fortunato era stato venduto a Watertown, alle porte di Boston, diventata famosa nel 2013 dopo l'attentato alla maratona di Boston perche' fu il luogo dove il killer Tamerlan Tsarnaev fu ucciso e dove il fratello Dzhokhar fu catturato dopo essersi nascosto nel giardino di un residente. Secondo il sito di Powerball anche se si tratta della seconda vincita piu' alta della storia, in realta' e' il jackpot piu' alto incassato con un solo biglietto. Nel giugno del 2016 ci fu una vincita record da un miliardo e seicento milioni di dollari ma il premio fu diviso tra tre vincitori.