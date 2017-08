Barcellona: chiesa gremita per funerale Bruno Gulotta

ANSA) - LEGNANO (MILANO), 24 AGO - È gremita San Magno, la chiesa principale di Legnano, per il funerale di Bruno Gulotta, con molta gente rimasta anche sul piazzale. Presenti anche il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, il presidente della Lombardia Roberto Maroni, la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e altri sindaci del milanese, oltre agli amici e ai colleghi di lavoro che questa mattina sul loro sito hanno fatto un appello ad essere presenti in tanti. In tanti sono voluti venire a dare l'addio al trentacinquenne ucciso nell'attentato di Barcellona per dimostrare il proprio affetto alla compagna Martina, ai piccoli Alessandro e Aria (a cui è stata risparmiata la cerimonia) e a tutti i familiari. "La prima parola è certamente di condanna, senza se e senza ma, di ogni violenza soprattutto della violenza perpetrata in nome di Dio. Non si può uccidere, tantomeno in nome di Dio", ha detto monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano, durante l'omelia.