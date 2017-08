(ANSA) - MOSCA, 24 AGO - Bombardieri strategici russi Tupolev-95Ms hanno sorvolato, accompagnati da caccia Sukhoi-35S e A-50, le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, del Mar di Giappone, del Mar Giallo e del Mare cinese orientale. Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare per sicurezza i propri jet militari per scortare gli aerei russi. Il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che i bombardieri sono stati riforniti di carburante in volo durante la missione. La Russia ha più volte mostrato preoccupazione per le tensioni in Corea dovute al programma missilistico di Pyongyang ed è contraria al dispiegamento dello scudo antimissile americano Thaad in Corea del Sud nonché di missili Usa in Giappone.