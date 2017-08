Terremoto: Boldrini e Minniti a messa a Pescara del Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 AGO - La presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell'Interno Marco Minniti sono a Pescara del Tronto, per la messa in suffragio delle vittime del sisma. Boldrini ha incontrato brevemente i rappresentanti del Comitato Pescara(r)esiste, e ha abbracciato una signora che l'ha ringraziata ''per esserci sempre stata vicina''. Fra le autorità sono presenti l'ex capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il suo successore Angelo Borrelli, il Commissario uscente alla ricostruzione Vasco Errani. Ci sono anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli, il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, e il sindaco di Amatrice Pirozzi.