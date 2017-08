Terremoto: vescovo, futuro in mani nostre, non dei politici

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - "Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle dei politici, è nella forza di coesione, nel coraggio di superare differenze e rivalità". Lo ha detto il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole nell'omelia durante la Messa in suffragio delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini e del ministro dell'Interno Marco Minniti. "Dobbiamo offrire - ha aggiunto - l'immagine di un popolo che si batte per una ricostruzione rapida e sicura''.