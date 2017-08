Barcellona: aperta a Bassano camera ardente Luca Russo

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 24 AGO - E' stata aperta a Bassano del Grappa, nella chiesa di San Giovanni, la camera ardente per Luca Russo, il 25enne veneto rimasto ucciso nell'attentato di Barcellona. Accanto al feretro, coperto dal tricolore, la mamma e la sorella di Luca con altri zii e parenti, mentre subito hanno iniziato a sfilare i cittadini bassanesi e gli amici per dare l'ultimo saluto al giovane. Vicino alla bara le corone di fiori inviate dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione Veneto e dal sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 19, poi riaprirà domani, in attesa dei funerali, che si svolgeranno nel pomeriggio, nella chiesa di San Francesco della parrocchia di santa Maria in Colle.