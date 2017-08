Thailandia attende sentenza ex premier

(ANSA) - BANGKOK, 24 AGO - L'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra potrebbe essere condannata domani a dieci anni di reclusione in relazione a un fallimentare piano di sussidi ai coltivatori di riso nei suoi anni al governo. Bangkok attende la sentenza della Corte Suprema, dove arriveranno migliaia di sostenitori di Yingluck con un potenziale destabilizzante: una condanna potrebbe fare da catalizzatore per l'opposizione alla giunta militare. Yingluck, eletta trionfalmente nel 2011 e deposta dal golpe del 2014, è accusata di negligenza nell'applicazione del massiccio sussidio: una politica di acquisto del riso a prezzo maggiorato da parte dello Stato, che fece felice il bacino elettorale di Yingluck nel nord-est rurale ma provocò danni miliardari (si stimano circa 8 miliardi di dollari) alle casse statali, date le milioni di tonnellate di riso invenduto che marcirono poi nei magazzini. In caso di condanna, l'ex premier potrebbe essere esclusa per sempre dalla politica.