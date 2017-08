(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - La sospensione dei controlli di frontiera all'interno dell'area Schengen è ammissibile soltanto qualora vi sia un "adeguato" controllo delle frontiere esterne dell'Europa. Lo dice il ministro degli Interni austriaco Wolfgang Sobotka dei Popolari. Finché il controllo delle frontiere esterne, non vi sarà modo di evitare "misure di carattere nazionali", ha detto Sobotka, in una dichiarazione riportata dall'Agenzia austriaca Apa. L'Agenzia mette in relazione queste parole con un affermazione di una portavoce della Commissione Ue, nella quale era stato detto che Bruxelles si attende entro il mese di novembre la sospensione, appunto, dei controlli interni.